Али Гусейнли: «Надеемся, что вопрос в связи с закрытием ВАК в будущем найдет свое решение»

2017-05-16 12:36 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса заявил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Россия Али Гусейнли.

Выразив отношение к ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), А.Гусейнли сказал, что в последние годы стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией было на высоком уровне: «Россия должна знать, что принятое Верховным судом данное решение может нанести серьезный урон российско-азербайджанским отношениям. Надеемся, что в будущем в это решение будет внесена поправка».