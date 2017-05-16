В Азербайджане определены правила в связи с общественными пляжами

2017-05-16 12:20 | www.oxu.az | 4

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике на обсуждение были вынесены изменения в Земельный кодекс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно изменениям в статью 46-ю кодекса, установлены требования в связи с общественными пляжами.

В проекте отмечается, что земельный участок, находящийся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря может быть огражден путем возведения забора или иными способами, при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу, если строительные конструкции, использованные для ограждения, будут решетчатыми, не будут ограничивать вид на соприкосновение берега с водой и др.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

З.Г.

