Кто и почему решил в российском суде судьбу Всероссийского азербайджанского конгресса?

2017-05-16 12:21 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Беспрецедентное решение, которое накануне принял Верховный суд России, удовлетворив иск минюста страны об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса, заставляет пересмотреть некоторые аспекты, связанные с существованием азербайджанской диаспоры в России.

Суть претензий минюста на деле не стоит и выеденного яйца. Ранее, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщили ранее в минюсте.

Однако за всеми красивыми юридическими формулировками стоит вполне определенный факт, вызывающий один вопрос: кому и зачем понадобилось после многих лет работы организации проводить вдруг КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ?

При этом, надо понимать, что формальные недочеты в работе организации руководители ВАК были готовы устранить сразу же, однако минюст России не утвердил документ, представленный в суде.

Другими словами, цель минюста была не в том, чтобы устранить формальные недочеты в работе организации и привести ее деятельность в соответствие с законодательством РФ, а в том, чтобы ликвидировать организацию со всеми отделениями.

Возникает резонный вопрос, а соразмерна ли эта мера – ликвидация - мелким формальным проблемам в работе большой и столь важной для социальной жизни азербайджанской диаспоры в России организации? И насколько было необходимо портить отношение огромной азербайджанской диаспоры, которая является частью российского общества, исправно платит налоги и голосует на выборах, к российским властям, которые в угоду чьим-то интересам просто уничтожают орган, защищающий интересы азербайджанцев в России. Неужели никто не задумался о том, как скажется такое неуважение к азербайджанской организации на отношениях России и Азербайджана в целом и ее интересах в регионе в частности?

Неужели несоответствие названия организации и ее деятельности, что вменялось в вину ВАК, может оказаться на одной чаше весов с многолетней российско-азербайджанской дружбой, с уважением, которое испытывают друг к другу не только народы двух стран, но и лидеры России и Азербайджана? И могут ли претензии минюста России стать поводом для закрытия организации, которая практически представляет Азербайджан в России? Кстати, то, что этот вопиющий случай повредит отношениям, не вызывает сомнения ни у кого. Недаром в первую очередь тревогу из-за закрытия в России азербайджанской диаспорской организации забили организации российских соотечественников в Азербайджане. Оно и понятно, русские, проживающие в Азербайджане, очень ценят отношение властей к ним, к русскому языку и православной религии в Азербайджане, и опасаются изменения ситуации, которое может произойти в связи с несправедливостью по отношению к азербайджанцам, проживающим в России.

Все спорные вопросы этой ситуации приобретают особенную актуальность, если понимать, что, пытаясь ликвидировать Всероссийский азербайджанский конгресс, определенные силы в России хотят оказать политическое давление на Азербайджан, и, может быть, даже подорвать тесные отношения России с Азербайджаном. Недаром определенные проармянские издания особенно раздувают тему закрытия ВАК.

То, почему проармянские силы и армянская диаспора в России не заинтересованы в углублении российско-азербайджанских отношений, понятно, однако та легкость, с которой им удается манипулировать российскими СМИ, ТВ и политиками, судами и общественными организациями, невольно заставляет засомневаться в беспристрастности российского центра по отношению к двум враждующим государствам Южного Кавказа.

Однако будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и российские власти разберутся не только в юридических деталях дела, но и в политических, моральных и стратегических аспектах сложившейся вокруг ВАК ситуации, и примут правильное решение, учитывающее интересы как своих граждан, так и своих соотечественников.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend