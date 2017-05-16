Регистрация ВАК была ликвидирована под давлением определенных сил - депутат

2017-05-16 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Регистрация Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) была ликвидирована под давлением определенных сил, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Ибрагимли.

По его словам, аннулирование регистрации ВАК - результат деятельности сил, постоянно вмешивающихся в азербайджано-российские отношения, пытающихся подорвать межгосударственные отношения, используя все средства для их обострения.

Сказав, что отношения между двумя странами всегда будут на высоком уровне, Фазаиль Ибрагимли добавил, что Азербайджанское государство всегда учитывало стратегические интересы России в регионе, развивало связи плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций. «ВАК не является организацией, которая регулирует российско-азербайджанские отношения. Эта структура объединила проживающих в России азербайджанцев. Азербайджано-российские отношения построены не в плоскости этого Конгресса, чтобы с аннулированием регистрации этой структуры отношения портились или слабели», - подчеркнул депутат.

Отметим, что 15 мая на основании обращения минюста России Верховный суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)