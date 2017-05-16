Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-05-16 12:52 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове возможны дожди. Подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15°, днем 18-22° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17-19 мая на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Временами будет туман, подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.