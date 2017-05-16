У пассажира авиарейса Стамбул-Баку обнаружили металлическую дубинку

2017-05-16 12:27 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку ввоза холодного оружия в страну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета, в ходе осмотра рентгеновским аппаратом багажа гражданина Азербайджана, прилетевшего рейсом Стамбул-Баку, был обнаружен предмет, похожий на дубинку.

Таможенники проверили багаж и обнаружили внутри дубинку черного цвета из цветного металла.

По факту ведется расследование.

З.Г.

