Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на соревнованиях по стрельбе на Исламиаде

2017-05-16 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Нигяр Гасанова завоевала бронзовую медаль IV Игр исламской солидарности на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров.

Нигяр Гасанова набрала 211,5 балла.

Первое и второе места на соревнованях в этой категории заняли спортсменки из Ирана и Египта.

Еще одна азербайджанская спортсменка - Зарифа Гасымова заняла на этих соревнованиях пятое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)