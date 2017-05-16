Михаил Забелин: «Для аннулирования решения о закрытии ВАК у нас есть один месяц»

2017-05-16 13:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, М.Забелин отметил, что высоко ценит отношение азербайджанского государства к проживающим в стране русским: «Мы обеспокоены решением о закрытии ВАК. У нас есть один месяц для аннулирования этого решения. Хочу поблагодарить депутатов за то, что они объективно выразили свое отношение к данному вопросу. Межправительственная комиссия Азербайджан-Россия должна продемонстрировать решительную позицию в связи с этим вопросом».