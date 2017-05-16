Результаты обследования показали, что из числа желающих вступить в брак 301 человек оказался носителем талассемии, 7 – СПИДа

2017-05-16 13:05 | www.apa.az | 3

Со дня введения в Азербайджане обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак до конца апреля текущего года 268174 человека прошли обследование.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, в апреле обследование прошли 9 653 человека.

Хотя за отчетный период у некоторых и были выявлены различные инфекционные заболевания, в общем состояние здоровья большинства пар является удовлетворительным. Среди прошедших обследование в прошлом месяце 301 человек является носителями талассемии, 40 – сифилиса, 7 – СПИДа.

Отметим, согласно утверждению некоторых правовых нормативных актов в связи с выполнением закона о «Внесении изменений в Семейный кодекс», с 1 июня 2015 года желающие вступить в брак граждане должны пройти обязательное медицинское обследование: «Кабинет министров утвердил правила прохождения медобследования лиц, желающих вступить в брак. Установлен список заболеваний, для выявления которых необходимо обследоваться. В связи с этим в медучреждениях созданы необходимые условия. Медобследование и консультация проводится в государственных или муниципальных медучреждениях, которые определяются Минздравом согласно месту жительства желающих вступить в брак. Проведение обследования и консультации бесплатные.