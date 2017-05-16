Иосиф Пригожин: Мария Максакова выступит на «Евровидении-2018»

2017-05-16 12:30 | www.oxu.az | 3

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в следующем году на сцене международного музыкального конкурса «Евровидение» появится певица Мария Максакова. Об этом супруг певицы Валерии сообщил на съёмках одного из телевизионных ток-шоу, посвящённых конкурсу, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

«Знаете, кто на следующем «Евровидении» будет представлять Украину? Мария Максакова!», - огорошил всех Пригожин.

Своё заявление продюсер оставил без пояснений, сославшись на собственные информационные источники. К слову, сама Мария Максакова также стала одной из зрительниц конкурса: в финале «Евровидения» Максакова появилась в зрительном зале и активно аплодировала конкурсантам.

Напомним, на минувшем «Евровидении» в Киеве победу одержал португалец Сальвадор Собрал. Второе место занял 17-летний москвич — ученик Димы Билана Кристиан Костов. Страна-хозяйка конкурса — Украина — смогла отвоевать на международном музыкальном соревновании лишь 24-е место.

A.C.

