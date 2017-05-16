В Азербайджане слепой учитель обошел 12 тысяч коллег на диагностическом экзамене – ФОТО

2017-05-16 12:34 | www.oxu.az | 3

В Загатальском районе слепой учитель набрал высокий бал на экзамене по диагностическому оцениванию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, учитель средней школы села Сувагиль Загатальского района 56-летний инвалид по зрению Бейдулла Искендеров показал высокий результат, набрав 53 балла из 60 возможных, на экзамене по диагностическому оцениванию знаний и способностей учителей, проведенном министерством образования 12-16 мая.

На экзамене, в котором приняло участие более 12 тыс. учителей, Б.Искендеров при помощи одного помощника прослушал все вопросы и в течение 45 минут из 90 отведенных ответил на все и успешно завершил экзамен.

Учитель с 27-летним стажем работы, имеющий инвалидность по зрению, пишет и читает посредством алфавита Брайля. Полностью не видящий учитель сам без чьей-либо помощи ходит на работу в школу, а после занятий на приусадебном участке занимается хозяйством.

З.Г.

