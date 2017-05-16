Глава судебной власти Ирана призвал народ проявить активность на выборах президента

2017-05-16 12:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава судебной власти Исламской Республики Иран (ИРИ) Аятолла Садек Амоли Лариджани подчеркнул необходимость массового участия народа на президентских выборах 19 мая.

Во время встречи с высокопоставленными чиновниками судебной власти Ирана, Аятолла Лариджани выразил надежду, что иранский народ выполнит свой долг и выберет достойного кандидата в президенты, сообщает агентство IRNA.



Глава судебной власти Ирана заявил, что выборы в ИРИ – символ свободы, национального доверия, солидарности и безопасности страны, поэтому выборы считается решающей вехой для народа и государства.



Заявив, что активное присутствие народа на выборах способствует усилению национальной безопасности и укрепит власти Исламской республики в борьбе с враждебными заговорами, Амоли Лариджани назвал широкое участие народа в выборах его национальным и религиозным долгом.



«Призываю всех явиться на избирательные участки в целях развития солидарности и безопасности страны. Народ должен ещё раз исполнить свой долг на пути осуществлении национальных целей», - добавил Лариджани.



Лариджани также сказал, что сохранение безопасности и мира в Иране является основной задачей судебной власти и полицейских сил.



Президентские выборы в ИРИ состоятся 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать свыше 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

(Автор: Эльмира Таривердиева)