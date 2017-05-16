Азербайджан вправе требовать адекватного отношения к соотечественникам за рубежом - вице-спикер

2017-05-16 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вправе требовать адекватного отношения к своим соотечественникам за рубежом, сказала во вторник вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова в ходе пленарного заседания Милли меджлиса (парламент).

"Считаю, что ситуация [с ликвидацией регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса] создает серьезное беспокойство, и не только потому, что это вопрос между Азербайджаном и Россией. В первую очередь, это внутрироссийское дело - это отношение России к своим гражданам, к праву на свободу собраний, праву этнических групп России развивать свою культуру и язык. Не думаю, что это официальная политика России", - сказала вице-спикер.

Мурадова подчеркнула, что Азербайджан увеличивает число русскоязычных школ и помогает развитию русского языка и культуры в стране не для того, чтобы понравиться России. "Мы строим отношения с этническими русскими в Азербайджане на основе законов, и с уважением относимся к их культуре и языку. Мы вправе требовать адекватного отношения к азербайджанцам, живущим в других странах", - сказала она.

Вице-спикер отметила, что вопрос ликвидации регистрации ВАК необходимо изучить в правовой плоскости.

"Не секрет, что в России есть те, кто не любит Азербайджан. Но если за долгие годы наши отношения достигли уровня стратегического партнерства, это значит, что друзей у нас в России больше, чем недоброжелателей", - сказала она.

Мурадова выразила надежду на то, что этот вопрос будет решен положительно, в том числе с учетом того, что еще есть право на подачу апелляционной жалобы.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.



(Автор: Азад Гасанли)