Глава МИД Италии: «Мы продолжим поддерживать интенсификацию отношений Азербайджан-ЕС»

2017-05-16 13:07 | www.apa.az | 3

Между главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано был проведен обмен письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД, А.Альфано в своем письме Э.Мамедъярову подчеркнул, что за 25 лет наши страны в особенности в сфере экономического сотрудничества достигли больших успехов. Италия постепенно превратилась в основного торгового партнера Азербайджана.

Дипломат отметил, что Италия продолжит поддерживать интенсификацию отношений между Азербайджаном и ЕС. Подчеркнув позитивное отношение его страны к подготовке нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, министр выразил уверенность в том, что это будет стимулировать диалог и усилит связи во всех сферах.

В свою очередь, Э.Мамедъяров в адресованном коллеге письме заявил, что между двумя странами реализуются успешные проекты, в частности ТАР. Это в дальнейшем еще больше укрепит связи между государствами и народами. По его словам, Италия с 2017 года войдет в «тройку» ОБСЕ и приложит усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Министр выразил надежду, что на основе известных резолюций Совбеза ООН Италия приложит усилия для урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета Азербайджана.