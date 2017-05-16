ПА ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта сесть за стол переговоров

2017-05-16 12:39 | www.oxu.az | 2

Минская группа ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик должны использовать весь потенциал для достижения мирного соглашения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в докладе, который будет представлен в рамках генерального комитета по вопросам политики и безопасности на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-9 июля.

В докладе отмечается, что апрельские столкновения прошлого года стали наиболее серьезной эскалацией конфликта с 1994 года, выражается озабоченность многочисленными недавними нарушениями прекращения огня на линии соприкосновения.

«Мы сожалеем об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта. Необходимо вернуться к переговорному столу всеми сторонами, чтобы избежать дальнейшей военной конфронтации и новых эскалаций ситуации», - отмечается в докладе, который ожидается принять в ходе предстоящей ежегодной сессии Ассамблеи.

В ходе сессии также планируется принять резолюцию, в которой депутаты ПА ОБСЕ, подчеркнув недостаток прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, призовут стороны продолжить переговоры для его урегулирования.

Н.О.