Обнаружена новая версия вируса WannaCry

2017-05-16 12:42 | www.oxu.az | 2

В израильской компании Check Point Software Technologies обнаружили новую версию вируса WannaCry. Ранее он внедрился в системы компьютеров в 150 странах мира, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

Специалисты по обеспечению компьютерной безопасности заявили, что за последние несколько часов «наблюдали ежесекундные атаки» нового вируса. По их данным, этот вариант вредоносной программы может заражать 3,6 тыс. компьютеров в час.

Ранее вирус WannaCry затронул деятельность серверов российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний, среди которых оказались «МегаФон», «ВымпелКом», компьютеры МВД, Следственного комитета (в СК эту информацию опровергли), МЧС, Минздрава, РЖД, и ряда российских банков

Вирус шифрует данные хранящиеся на компьютере и вымогает у их владельцев деньги за расшифровку. Заразив десятки тысяч компьютеров в мире, хакерам удалось заработать около 42 тыс. долларов в биткоинах.

Н.О.