БАКУ-2017: Азербайджанский параатлет завоевал первую золотую медаль на Исламиаде
2017-05-16 12:50 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Сегодня на IV Играх исламской солидарности Баку-2017 стартовали соревнования по параатлетике.
Азербайджанский атлет Самир Набиев оказался сильнее своих соперников в толкании ядра.
Иранский спортсмен Джавид Шакиб Эхсани занял второе, а другой иранский спортсмен Джавад Далакех – третье место.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Кямаля Сеидова)