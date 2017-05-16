БАКУ-2017: Азербайджанский параатлет завоевал первую золотую медаль на Исламиаде

2017-05-16 12:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня на IV Играх исламской солидарности Баку-2017 стартовали соревнования по параатлетике.

Азербайджанский атлет Самир Набиев оказался сильнее своих соперников в толкании ядра.

Иранский спортсмен Джавид Шакиб Эхсани занял второе, а другой иранский спортсмен Джавад Далакех – третье место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)