Министр труда внес ясность в вопрос касательно изменений в правила начисления трудовых пенсий в Азербайджане

2017-05-16 13:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Изменения в правилах начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до первого июля 2017 года, сказал во вторник журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

"Как вы знаете, с первого июля 2017 года вступает в силу закон "О внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях"". Хочу отметить, что новые правила начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до первого июля. Они будут распространяться на тех, кто выйдет на пенсию после указанной даты. Но здесь есть ряд нюансов, над которыми мы работаем. Речь идет об определенной категории пенсионеров, обладающих льготами. Это госслужающие, судьи, сотрудники миграционной службы", - сказал Муслимов.

По его словам, для этих лиц изменены правила получения надбавки к трудовой пенсии. "Сейчас разрабатываются специальные правила, и я думаю, что мы успеем полностью решить эти вопросы до первого июля. Что касается тех, кто выйдет на пенсию до первого июля, их пенсия будет начисляться согласно действующему законодательству", - сказал министр.

Второго мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон “О трудовых пенсиях”. Поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовой части трудовой пенсии" и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии, а также постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Согласно поправкам, предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65. Пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев для мужчин до 2021 года, женщин - до 2027 года. Ввиду ликвидации понятия "базовая часть пенсии" в закон вводится понятие "минимальная пенсия". Размер минимальной пенсии с первого января 2017 года составляет 110 манатов.

В соответствии с изменениями, повышается стаж работы, необходимый для выхода на пенсию для представителей всех профессий, за исключением полицейских и военнослужащих. В поправках в закон нашло свое отражение повышение стажа для госслужащих с 15 до 20 календарных лет, для прокуроров – с 25 до 35 лет. Стаж работы для представителей других профессий также повышается на пять лет соответственно. Кроме того, еще одно изменение связано с перечислением на индивидуальный счет гражданина большей части выплачиваемых взносов по обязательному государственному социальному страхованию. Так, теперь не 50 процентов, а 90 процентов выплачиваемых гражданином взносов по обязательному государственному социальному страхованию будут отражаться на его счете.

Закон вступает в силу с первого июля 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов)