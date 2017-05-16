Спикер Милли Меджлиса обсудит вопрос о закрытии ВАК с председателем Госдумы России

2017-05-16 13:16 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Спикер отметил, что он также обсудит данный вопрос с председателем Совета Федерации России: «Кроме того, мы подготовили письма от имени Рабочей группы Азербайджан-Россия, которые отправим в соответствующие структуры этой страны, в том числе в Госдуму. Следующие шаги будут зависеть от ответов из этих структур».