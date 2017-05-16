Сотрудникам непосредственно обеспечивающих деятельность президента Азербайджана органов будут выдаваться диппаспорта

2017-05-16 13:24 | www.apa.az | 2

Сотрудникам органов, непосредственно обеспечивающих деятельность президента Азербайджана, будут выдаваться дипломатические паспорта.

Как сообщает АПА, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены дополнения в статью 6 (Дипломатический паспорт) закона Азербайджанской Республики «О паспортах».

Согласно предложенному дополнению, Министерство иностранных дел будет выдавать дипломатические паспорта также сотрудникам органов, непосредственно обеспечивающих деятельность президента Азербайджанской Республики.

Проект был принят после голосования.