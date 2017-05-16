Объявилась мать найденной на улице в Баку девочки – ФОТО

2017-05-16 12:46 | www.oxu.az | 2

Объявилась мать девочки по имени Ягмур, найденной на улице Баку.

Как передает Oxu.Az, мать, которую разыскивали посредством передачи «Bizə danış» Хошгедем Хидаятгызы на телеканале Xəzər, пришла в приют «Общественное объединение детей Азербайджана», где находится ребенок.

Женщину, которую на передаче назвали Ламией, на самом деле зовут Шахназ. Мать рассказала, что ее любовник месяц назад избивал девочку.

Глава приюта Кямаля Агазаде не захотела отдавать ребенка, так как моральное и психологическое состояние Шахназ не позволит смотреть за дочерью.

Также сообщается, что ни у матери, ни у Ягмур нет никаких документов. Мать утверждает, что родила ребенка в 2013 году, но документов, подтверждающих это, нет. Шахназ также не смогла назвать родного отца Ягмур.

Напомним, что в «Общественное объединение детей Азербайджана» Ягмур привели полицейские, которые обнаружили девочку на улице. Глава приюта Кямаля Агазаде дала об этом объявление в социальных сетях.

З.Г.

