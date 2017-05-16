Дженнифер Лопес в атласном платье с вырезом в Нью-Йорке – ФОТО

2017-05-16 12:50 | www.oxu.az | 2

Дженнифер Лопес на NBC Universal Upfront в Нью-Йорке появилась без бойфренда Алекса Родригеса, что не помешало ей приковать к себе все внимание прессы и гостей. 47-летняя певица предстала перед объективами фотокамер в бежево-розовом атласном платье, сшитом из плотной ткани, но при этом подчеркнувшем фигуру звезды, передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Наряд обнажил плечи Дженнифер и ноги – вырез юбки доходил до линии бикини. Свой образ Лопес дополнила аксессуарами в тон платью: клатчем и босоножками Christian Louboutin на каблуке, а на улице спрятала глаза от солнца под зеркальными очками, а также держала наготове легкое пальто, которое ей не пригодилось, так как погода выдалась теплой и ясной.

A.C.

