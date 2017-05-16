Армия САР заняла стратегические высоты у трассы Хомс-Пальмира

2017-05-16 13:01 | www.trend.az | 2

Правительственные войска САР и союзные им силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с высот восточнее и северо-западнее четвертой нефтеперерабатывающей станции, передает РИА Новости со ссылкой на т сирийское национальное агентство САНА.

Освобожденные высоты имеют стратегическое значение, так как расположены в нескольких километрах от трассы Хомс-Пальмира на востоке провинции Хомс.

В начале мая сирийским военным в ходе масштабной операции удалось освободить десять населенных пунктов и нефтяное хранилище в восточной части провинции Хомс. 28 апреля правительственные войска вернули контроль над одним из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр.