В Иране вводят новые положения для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

2017-05-16 13:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет по финансам и кредитам Ирана обсудит новое положение о финансовой политике страны для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ближайшие дни, сказал глава Центрального банка Ирана (CBI) Валиулла Сейф.

По словам главы CBI, новое положение о финансовой политике страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма подготовлено и будет обсуждаться на заседании Совета в течение текущей недели, сообщает официальный сайт Центробанка.

Глава Центробанка также выразил надежду на то, что применение нового регламента поможет Ирану воспользоваться преимуществами ядерной сделки с мировыми державами, которая была достигнута в 2015 году.

Инициаторы изменения финансовой политики Ирана стремятся присоединиться к Международной целевой группе по финансовым мероприятиям (FATF), которая является глобальным органом, устанавливающим стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Банковская система Ирана стремиться сотрудничать с FATF для реинтеграции в мировую финансовую систему после осуществления ядерной сделки.

Консервативные противники правительства умеренного президента Хасана Рухани ранее критиковали администрацию за ее планы сотрудничать с FATF, предполагая, что это сотрудничество приведет к наложению ограничений на деятельность нескольких национальных финансовых организаций.

(Автор: Эльмира Таривердиева)