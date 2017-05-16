Гудрат Гасангулиев: «Перед президентскими выборами Россия наращивает давление на Азербайджан»

2017-05-16 13:39 | www.apa.az | 2

На заседании Милли Меджлиса был поднят вопрос в связи с выявлением среди военнослужащих Азербайджана провокаторов и степени российского участия в нем.

Как сообщает АПА, в своем выступлении Гудрат Гасангулиев отметил, что серьезно расследуется факт передачи группой азербайджанских военнослужащих информации армянской разведке. Он отметил, что Служба государственной безопасности должна держать этот вопрос в центре внимания, принимать участие в ходе следствия: «Следует выяснить степень участия России в этом вопросе. Сейчас против азербайджанской армии стоят не только армянские, но и русские военнослужащие. В следующем году в Азербайджане будут проведены президентские выборы. Как раньше и на этот раз перед президентскими выборами Россия наращивает давление на Азербайджан».