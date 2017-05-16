Сергей Марков: «Решение о ликвидации ВАК приведет к негативным последствиям»

2017-05-16 13:46 | www.apa.az | 2

«Решение Верховного суда России об аннулировании лицензии ВАК является неправильным. Это решение обязательно приведет к негативным последствиям».

Об этом московскому корреспонденту АПА сказал российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что ВАК объединяет вокруг себя сотни тысяч азербайджанцев, проживающих в России: «Эти азербайджанцы занимали достаточно лояльную и патриотичную позицию в отношении к России. Они всегда поддерживали президента страны Владимира Путина. Поэтому Россия не должна была предпринимать этот шаг. По-моему, Москва должна сделать все необходимое, чтобы отменить это решение. Нужно создать условия, чтобы ВАК мог осуществлять нормальную деятельность».

Политолог также коснулся возможных причин ликвидации ВАК: «Первое – это проблемы с документацией ВАК, которые нашли свое отражение в иске Минюста. Второе, это процессы внутри диаспоры. Третье, под чьим патронажем находится ВАК. По-моему, Баку и Москва должны сохранять паритет в этом вопросе. Самой важной из возможных причин является деятельность сил, желающих ухудшения российско-азербайджанских отношений. В России есть группы, желающие ухудшения этих отношений. Я уверен, что они внесли свой вклад в ликвидацию ВАК».

Эксперт назвал ликвидацию ВАК большой ошибкой: «По-моему, ликвидация ВАК большая ошибка. Это не соответствует духу стратегического партнерства Россия-Азербайджан, бросают тень на двусторонние отношения. По-моему наличие взаимного доверия и дружеских отношений между главами двух государств может помочь конструктивному решению проблемы».

С.Марков сказал, что сложно предугадать какие шаги предпримет Москва в этом направлении далее: «Потому, что основной процесс идет закрыто. Но надеемся, что решение в связи с ВАК будет аннулировано. Отношения между главами государств подают на это надежду».