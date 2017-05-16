Устроивший дочери роскошную свадьбу чиновник: Меня не увольняли с работы

2017-05-16 12:54 | www.oxu.az | 2

Начальник Бакинского управления лифтов Гудрет Шукюров, ставший объектом критики после устроенной для дочери роскошной свадьбы, опроверг новость о своем увольнении.

Как передает Oxu.Az, Г.Шукюров заявил olke.az, что информация о его увольнении и возбуждении в его отношении уголовного дела не соответствует действительности.

«Я сейчас исполняю свои обязанности. Люди пишут все, что им взбредет в голову. Я занят, сейчас у меня нет времени разбираться с этими людьми. На оклеветавших нас уже подали в суд».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД начало расследование в отношении Гудрета Шукюрова по подозрению в финансовых махинациях.

A.M.

