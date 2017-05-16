Вниманию владельцев автомобилей

2017-05-16 13:00 | www.oxu.az | 2

Как известно, договоры обязательного страхования в стране оформляются на основе страховых премий, установленных органом надзора над финансовыми рынками по каждому из видов обязательного страхования, и любые отклонения от этих тарифов являются недопустимыми.

Тем не менее, в некоторых случаях при приобретении гражданами полисов обязательного страхования страховыми посредниками (агентами) предлагаются различные скидки на страховые премии.

В основном такие случаи встречаются в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Бюро Обязательного Страхования доводит до сведения страховых агентов и граждан, что применение каких-либо скидок на предустановленные страховые премии при заключении договоров ОСАГО является незаконным и, в конечном счете, может привести к нарушению прав страхователей.

Закон запрещает любые скидки

Статья 11.4 Закона Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании» гласит: «Запрещается применение в какой-либо форме надбавок или скидок на взносы обязательного страхования, установленные Законом либо другими нормативно-правовыми актами, вытекающими из закона, а также дарение подарков страхователям взамен на заключение договора по обязательному страхованию, либо предложение таких сделок».

Использование незаконных скидок ставит под вопрос страховое обеспечение страхователя

Водителям, приобретающим полис обязательного страхования по тарифам ниже предустановленных государством, следует знать, что страховая компания может не удовлетворить их требование в случае наступления страхового случая в будущем.

В ряде случаев некоторые страховые агенты, демонстрируя корыстное поведение при продаже полисов обязательного страхования, вносят в систему страховой компании данные не автотранспортного средства которого хочет застраховать клиент, а того которое принадлежит той же марке, но имеет меньший объем двигателя.

В результате такой фальсификации данных и формируется меньшая сумма страховой премии по договору обязательного страхования. Так как внесение данных в систему происходит без участия самого страхователя, эта сумма позиционируется страховым агентом как дисконтный тариф, что и приходится по душе клиенту; он думает, что полис обязательного страхования, приобретаемый именно у этого агента, является более выгодным по сравнению с предложениями других посредников.

К сожалению, удовлетворенность страхователя длится до наступления первого страхового случая, когда страховой компанией выявляется факт несовпадения данных, указанных в договоре, с реальными показателями, и таким образом, страховое требование гражданина оказывается под большим вопросом.

Применение скидок по обязательным видам страхования может привести к меньшим объемам страховых выплат при страховых случаях

К сожалению, сегодня встречаются также и случаи подстрекательства агентов к недобросовестному поведению со стороны некоторых страховых компаний, нарушающих правила честной игры с целью захвата большей части рынка.

Согласно Закону, страховщик вправе тратить 20% страховых премий, поступивших от продаж полисов обязательного страхования, на расходы, связанные с ведением дел, включая 15% на комиссионные выплаты за услуги страхового посредничества.

Однако в некоторых случаях страховщики обязуют своих агентов продавать полисы обязательного страхования еще дешевле, что приводит к уменьшению резервного фонда страховой компании, предназначенного для выплат по возможным страховым случаям.

Это можно описать на следующем примере: предположим, цена полиса обязательного страхования равна 100 манатам, 20 из которых составляют расходы по ведению дел по этому полису, включая вознаграждение, выплаченное страховой компанией своему агенту за осуществление продажи полиса.

Оставшиеся 80 манат формируют резервы, предназначенные для обеспечения обязательств по данному договору. Однако, если страховая компания платит дополнительные 15 из этих 80 манат агенту в связи с незаконной скидкой, предложенной страхователю, то резервы сократятся до 65 манат.

В будущем, при наступлении страхового случая, страховая компания будет всячески стараться урезать сумму страховой выплаты, чтобы иметь возможность компенсировать эти 15 манат.

В конечном счете, единственной проигравшей стороной окажется страхователь, который в свое время решил сэкономить какие-то 15 манат в ущерб полноценному страховому обеспечению – теперь ему придется из своего кармана оплатить пострадавшему недостающую часть суммы, которая, как правило, в разы больше этой «сэкономленной» суммы.

Одним словом, скидки, предлагаемые страхователю, приобретаются исключительно за счет определенного дефицита бюджета страховой компании, что впоследствии приводит к низкокачественному обслуживанию страхового требования в будущем со стороны компании.

По этой причине, гражданам следует иметь дело с теми страховыми компаниями, которые оказывают не дешевые, а более качественные услуги. А главным показателем качества обслуживания со стороны страховой компании является своевременное и полное обеспечение выплат при наступлении страховых случаев.

Именно поэтому, т.е. с целью предотвращения несправедливой конкуренции, возникающей вследствие массового предложения скидок на рынке обязательного страхования, а также увеличения качества страховых выплат, применение страховщиками и их агентами каких-либо скидок на страховые взносы по обязательным видам страхования запрещается как законом, так и многочисленными предупреждениями со стороны Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

Скидки по обязательным видам страхования приводят к системным проблемам

В мировой практике тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются государством с учетом минимальных требований, и при этом основной подход заключается в возможности полного возмещения ущерба пострадавшему за счет страховых взносов, собранных по данному виду обязательного страхования в целом.

Следовательно, применение каких-либо скидок на взносы по обязательным видам страхования является недопустимым и оказывает отрицательное влияние на платёжеспособность страховых компаний по всей системе обязательного страхования.

Помимо этого, страховым компаниям, продающим полисы обязательного страхования по тарифам ниже установленных, приходится направлять страховые взносы, поступающие от новых продаж, на финансирование своих текущих обязательств с целью компенсирования дефицита резервного фонда по страховым выплатам.

Прогрессирующий по пирамидальной схеме процесс рано или поздно обречен на провал, достигнув вершины пирамиды. Страховая компания, таким образом обеспечивающая в течение некоторого времени свои обязательства, в итоге останется лицом к лицу с серьезными финансовым проблемами, от чего пострадает и сама, и система в целом.

Чему следует уделить внимание при покупке полиса обязательного страхования:

- Используйте Страховой Калькулятор на сайте Бюро Обязательного Страхования для расчета страховой премии по интересующему вас виду обязательного страхования;

- Не обманывайтесь на различные «скидочные акции и кампании» предлагаемые страховыми агентами по обязательным видам страхования. Они незаконны;

- Приобретайте свой полис обязательного страхования непосредственно у страховой компании, либо посредством профессиональных страховых агентов и брокеров, законно действующих на основании лицензии, выданной государством. Этим вы обезопасите себя от нелицензированных субъектов, преследующих цель случайного заработка;

- Заключив в электронном порядке договор обязательного страхования, требуйте у своего страховщика выписку по договору, чтобы удостовериться в правильности данных, занесенных в систему;

- Сообщите в Бюро Обязательного Страхования и Палату надзора над финансовыми рынками о страховых посредниках, предлагающих вам скидки по видам обязательного страхования.