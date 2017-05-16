Необходимо добиться отмены решения по ВАК - глава Русской общины Азербайджана

2017-05-16 13:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Межпарламентская комиссия и рабочая группа по дружбе между Азербайджаном и Россией должны выразить свою категоричную позицию и добиться отмены решения о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), сказал во вторник глава Русской общины Азербайджана, депутат Михаил Забелин на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Нас, русских граждан Азербайджана, не может не беспокоить ситуация, которая сложилась вокруг ВАК. За последнее время мы неоднократно обращались в различные российские структуры в связи с этим. Россия, как и Азербайджан, является многонациональной страной. Зачастую в России говорят о высокой толерантности, но, к сожалению, в данный момент они не могут подтвердить, что ко всем народностям России относятся так же, как и в Азербайджане. Мы, русские, живущие в Азербайджане, высоко ценим уважительное отношение страны к русской культуре, ценностям и языку", - сказал он.



Забелин подчеркнул, что русскую общину удивляет позиция, которая сложилась в России в отношении ВАК. "В последнее время я неоднократно связывался с руководством ВАК, и у меня была уверенность, что Верховный суд РФ примет правильное решение. Но, несмотря на принятое решение, у нас есть еще месяц, чтобы исправить положение", - отметил Забелин.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.



(Автор: Азад Гасанли)