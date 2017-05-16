Президент «Всероссийского Азербайджанского Конгресса» обратился к Владимиру Путину

2017-05-16 13:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент «Всероссийского Азербайджанского Конгресса» Фазиль Курбанов обратился к президенту России Владимиру Путину, с просьбой отнестись со вниманием к сложившейся вокруг организации ситуацией.

«Мы полностью отвергаем решение Верховного суда! Выражаем надежду, что Высшие судебные инстанции РФ с пониманием отнесутся к нашим доводам и озабоченности», - говорится в заявлении Курбанова, опубликованном на сайте организации.

15 мая 2017 года Верховный суд Российской Федерации принял беспрецедентное решение о ликвидации крупнейшей диаспорской азербайджанской организации «Всероссийского азербайджанского конгресса», говорится в зявлении. Данная организация, объединяющая в своих рядах более 2 миллионов азербайджанцев, проживающих практически во всех регионах России, была создана в 2001 году по инициативе Президента Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, говорится в заявлении. За 16 лет своей деятельности организация сыграла огромную роль в содействии укрепления гражданского мира и межнационального согласия в России, развитии и углублении социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана. Важное место в деятельности организации занимало также оказание помощи нашим соотечественникам для гармоничной адаптации к культуре и традициям России, к местным законам, условиям и порядкам жизнеустройства. Сегодня региональные организации Конгресса во взаимодействие с региональными и местными органами власти проводят огромную работу по оперативной реакции вызовам времени, говорится в заявлении.

По словам Курбанова, в деятельности организации в прошлые годы допускались ошибки в ведении и оформлении требуемой документации, порой не было оперативной реакции на письма Минюста РФ, нарушались требуемые сроки проведения заседаний Центрального Совета Организации (так, например, в 2016 году заседание ЦС необходимо было провести 25 ноября, а было проведено 26 ноября) и другие просчеты технического характер. Между тем, Минюстом РФ также были выдвинуты и необоснованные обвинения в наличии некорректности в проведенных региональных собраниях, хотя эти замечания (даже в случае их обоснованности) не влияли на кворум и легитимность принятых решений на указанных собраниях.

«Также хочу отметить, что эти замечания не могут быть соотнесены к центральному органу Организации. Минюст РФ категорически отказался принять все письменные доводы в неправомерности выдвигаемых обвинений. Более того, Минюст РФ в течение четырех месяцев каждый раз при отводе их замечаний, как не состоятельных, пыталось выискать новые огрехи в деятельности организации. Все это свидетельствует, что задача Минюста РФ была не помочь организации исправить ошибки, не оказать содействия в правильной организации ведения документации, а любыми способами реализовать поставленную задачу по ликвидации диаспорской организации целого народа, являющегося неотъемлемой частью российского народа. А это недопустимо!», - говорится в заявлении.

Самое главное, что Минюст РФ не выдвинул ни одного обвинения по деятельности Организации, это очень важно, пишет Курбанов, добавив, что это означает, что Минюст РФ полностью одобряет ту положительную деятельность Организации, направленную на укреплении связей между Россией и Азербайджаном, а также большую работу по интеграции азербайджанцев в правовое поле России.

По сути, все выдвинутые обвинения (обоснованные и необоснованные) носят чисто технический характер и совершенно не соотнесены к фундаментальным задачам организации, которая успешно их решает, говорится в заявлении.

«На суде было нами заявлено, что новое руководство Организации уже провело большую работу по искоренению ранее допущенных ошибок, разработала комплекс мер, исключающих повтора в будущем такого рода просчетов. Однако заведомо принятое решение было реализовано судебным путем» - говорится в заявлении.

Глубоко убежден, пишет Курбанов, что высказывания в различных СМИ, что действия Минюста РФ связаны с активацией в последнее время различного рода экстремистских сил против азербайджанцев России, не соответствует действительности и интерпретация действий Минюста РФ как инструмента политического давления на азербайджанское руководство не выдерживает критики. Сегодняшний уровень взаимоотношений, личные доверительные товарищеские отношения между Президентами двух стран позволяют решать любую проблему, говорится в заявлении.

Это надо расценивать, как недоработку среднего звена аппарата Минюста РФ, на фоне имеющихся в деятельности организации просчетов и ошибок в ведении документации, пишет Курбанов, добавляя, что ситуация вызывает серьезную озабоченность.

«Считаю, что решение Верховного суда РФ является ущербным, контрпродуктивным! По сути, речь идет об ущемлении гражданских прав азербайджанцев России. Нельзя ликвидировать общественную диаспорскую организацию целого народа, проживающего в Российской Федерации, за ошибки и просчеты функционеров в ведении документаций на фоне больших и полезных дел организации на благо Российской Федерации, тем более азербайджанского народа, который за 200-летнее совместное пребывание с российскими народами в едином историко-географическом пространстве никогда не участвовал в террористических, противозаконных формирований антигосударственной направленности», - говорится в заявлении.

На последнем съезде было обновлено руководство организации, которое сформулировало основные тезисы обновления организации, задачи, решения которых требуют вызовы времени, говорится в заялвении. Ставилась задача принципиальной реконструкции деятельности организации, не только структурной, но и функциональной. Организация должна превратиться в родной дом нашего соотечественника, где будут защищены его гражданские права, оказаны содействия в области здравоохранения, доведение до широкой российской общественности об истории азербайджанского народа, ее богатой культуры, правду о Карабахском конфликте, пишет Курбанов. И самое главное расширение плоскости взаимных интересов России и Азербайджана, говорится в заявлении.

«Но, к сожалению, мы не были услышаны. Решение Верховного суда может иметь далеко идущие последствия», - говорится в заявлении.

(Автор: Эльмира Таривердиева )