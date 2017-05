Yay mövsümünün möhtəşəm açılış tədbiri: H20 Pool Opening Party – FOTO + VİDEO

Bu şənbə, may ayının 20-si Fairmont Baku oteli bundan öncə yalnız Monako və St.Tropez kimi eksklüziv məkanlarda görülmüş əyləncəni Bakıya gətirəcək. H20 pool bar & grill – in açıq hovuzunun təntənəli açılışı, Fransız aşbaz Jeremy Cayron-un, fəqrli ölkələrə çoxsaylı səyahətlərindən ilhamlanan və bu tədbir üçün özəl olaraq hazırladığı menyusu, fəqrli musiqi ilə unudulmaz bir ab-hava yaradacaq.

Alov Qüllələri kompleksinin tam mərkəzində keçiriləcək hovuzkənarı açılış tədbiri eksklüziv yemək çeşidləri və sampan təklifləri ilə keçirdiyiniz vaxtı daha da qeyri-adi və maraqlı edəcək.

Tədbirin xüsusi qonağı, Ukraynadan Azərbaycana səfər edən məhşur və eyni zamanda da öz cazibədarlığı ilə seçilən, ulduz DJ Malinovskaya DJ dostları ilə birgə qonaqlara zövqlü musiqilərlə unudulmayacaq anlar yaşadacaq. Keçmiş model təcrübəsinə rağmən, o dünyanın ən tanınmış klublarında performansı ilə qəlbləri fəth etməyi bacarıb.

Bununla H20 pool bar & grill yay mövsümünün həftə sonu silsilə tədbirlərinə təntənəli açılış tədbirləri başlayaraq yaddaşlarda unudulmaz xatirələrə çeviriləcək.

Rezervasiya məlumatları:

Ətraflı məlumat və ya masa sifariş etmək üçün əlaqə saxlayın :

baku@fairmont.com | +99455 5050419

Fairmont Baku Haqqında

Azərbaycanın füsunkar gözəlliyə malik paytaxtı Bakı şəhərinin ən yüksək nöqtələrindən birində müasir dövrün ən qeyri-adi və orijinal tikinti komplekslərindən biri olan “Alov Qüllələri” yerləşir. Bu komleksin alov formasında işlənmiş üç qülləsi odlar yurdunun tarixi rəmzini ifadə edir. Fairmont Oteli HOK International şirkəti tərəfindən layihələndirilən bu çoxfunksiyalı kompleksin ən şimal zirvəsində yerləşir; oteldə 318 otaq, lyuks otaqlar və yaşayış mənzilləri, ümumi sahəsi 2300 kv. metrdən artıq olan konfrans zalları, ESPA spa-mərkəzi, fitnes və üzgüçülük hovuzu, Nur Lounge və o cümlədən fransız restoranı Le Bistro mövcuddur. Azərbaycanda yerləşən ən hündür bina olmaqla yanaşı, Alov Qüllələri həmçinin çox uğurlu məkanı ilə seçilir, belə ki, kompleks Azərbaycanın Parlament binasının və İçəri Şəhərin yaxınlığında yerləşərək Xəzər dənizinə açılan mükəmməl mənzərəyə malikdir.

Fairmont Haqqında

Fairmont Hotels & Resorts qonaqlarını düşüncəli və diqqətli xidmət və həqiqətən də unudulmaz, xoş xatirələrlə yadda qalan edən lüks otelləri ilə təmin edir. Dünya üzrə hər bir Fairmont oteli yerləşdiyi məkanın mədəniyyət və tarixindən ilhamlanaraq öz mətbəxində və dizaynında bunu əks etdirir.Fairmont Hotels & Resorts dünyada 70-dan çox oteli özündə birləşdirir. New York-da The Plaza, Londonda The Savoy, Şanxayda Fairmont Peace Hotel və Kanadanın Quebec şəhərində yerləşən Fairmont Le Château Frontenac bunlardan ən məhşurlarıdır. Fairmont dünyada qabaqcıl otel şirkəti olan FRHI Hotels & Resorts-ın tərkibindədir, hansıkı özündə Raffles, Fairmont, Swissôtel brendləri adı altında 130-dən çox oteli birləşdirir.

Ətraflı məlumat və ya rezervasiya üçün: fairmont.com/baku.

