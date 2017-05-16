Госкомитет: Закрытие ВАК противоречит отношениям стратегического партнерства

2017-05-16 14:15 | www.apa.az | 3

Госкомитет по работе с диаспорой распространил заявление в связи отменой регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

Как сообщили АПА в пресс-службе госкомитета, по имеющейся информации в заявлении говорится, что обращение в Верховный суд РФ на основе иска Министерства юстиции России от 15 мая в связи с отменой регистрации ВАК вызвал серьезную озабоченность всей азербайджанской общественности, а также чувство глубокого сожаления наших соотечественников, проживающих как в России, так и в других странах.

В заявлении говорится, что несмотря на усилия госструктур, отдельных организаций, а также руководства ВАК Верховный суд России поддержал несправедливый иск. Госкомитет, опираясь на многочисленные обращения проживающих в Росси и за рубежом наших соотечественников, еще раз заявляет, что это решение полностью противоречит духу стратегического партнерства, многовековых отношений дружбы между двумя народами. В то время, как плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией стремительно развивается, оба народа и государства нуждаются во взаимной поддержке это решение бросает тень на формировавшееся годами доверие. Учитывая беспокойство азербайджанской общественности и представителей диаспор, следует еще раз подчеркнуть важность и необходимость выяснить, кто стоит за этими продолжающимися на протяжении последних месяцев процессами. Следует понять, какие силы видят как угрозу себе азербайджано-российское стратегическое партнерство. Отмена регистрации самой большой диаспорской организации Азербайджана в России, которая осуществляет миссию посредника в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может вызвать недоверие азербайджанского общества по поводу объективности этой страны. Госкомиссия с пониманием относится к протесту представителей общественности, СМИ и активистов диаспоры и считает важным отметить, что в нынешний деликатный момент неправильно перекладывать ответственность этого решения на отдельных лиц, госструктур, а также руководство ВАК. Все съезды, заседания ВАК проводились при согласовании с официальными государственными структурами России. Во время выборов руководства ВАК выдвигались кандидатуры авторитетных людей, которых знает и принимает политическая элита Россия. Поэтому есть серьезные основания сказать, что решение суда полностью объективное и неадекватное.

Госкомитет доводит до сведения, что учитывая необходимость уважительно относится к решению суда, ВАК в соответствии с законодательством России обратится в судебные инстанции и постарается, чтобы справедливость была восстановлена. Будут сделаны все необходимые шаги для того, чтобы решение суда о ликвидации ВАК было вновь рассмотрено в соответствии с законодательством. Также мы постараемся добиться объективного, справедливого и служащего интересам наших стран и народов юридического результата.