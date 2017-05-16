Прогноз погоды от синоптиков

2017-05-16 13:05 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове возможны дожди. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 18-22, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17-19 мая на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Временами будет туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

З.Г.

