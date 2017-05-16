Депутаты: Отношения между Азербайджаном и Россией могут испортиться

2017-05-16 13:12 | www.oxu.az | 2

«Есть некоторые силы, которые пытаются нарушить отношения между Россией и Азербайджаном. Отношения межу президентами двух стран нормальные».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Ариф Рагимзаде.

Он отметил, что подобные шаги наносят тень на отношения между двумя странами.

Спикер Октай Асадов же заявил, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поэтому должна демонстрировать нейтралитет: «Но мы не видим этого. Не может быть, чтобы в документах какой-то неправительственной организации (НПО) не было проблем. Это – разрешимо».

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Али Гусейнли отметил, что данное решение России непонятно: «В последнее время стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией было на высоком уровне. Российская сторона должна знать, что принятое Верховным судом решение наносит отношениям серьезный ущерб. Надеемся, что на очередном этапе в это решение внесут изменения».

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов заявил, что ликвидация регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса беспокоит всех. «У Азербайджана с соседями были всегда хорошие отношения. Несмотря на это, в России некоторые государственные деятели, исходя из своих интересов, делают подобные шаги».

По словам С.Новрузова, в Азербайджане действуют русскоязычные школы:

«В Армении даже нет детского сада с изучением русского языка. Мы всегда сохраняем свой нейтралитет, вне зависимости от позиций международных организаций к России, но противоположная сторона не учитывает этого. В связи с этим вопросом нужно обратиться к российскому правительству. Такие шаги способствуют ухудшению отношений. Я, как председатель комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, буду выступать с заявлением о необходимости проверить деятельность российских НПО в Азербайджане, они должны отчитаться».

A.M.

