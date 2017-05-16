ПА ОБСЕ призывает стороны нагорно-карабахского конфликта вернуться за стол переговоров

2017-05-16 13:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ежегодная, 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 5 по 9 июля в Минске, сообщает во вторник официальный сайт ПА ОБСЕ.

В сессии ожидается участие более 300 парламентариев.

Тема предстоящей сессии - «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества ради мира и процветания на пространстве ОБСЕ».

Как говорится в сообщении, по итогам сессии будет принята Минская декларация. Документ будет содержать рекомендации для правительств, парламентариев и международного сообщества по политике, безопасности, экономике, окружающей среде.

В рамках сессии будет зачитан и обсужден доклад шведского парламентария Маргарет Седерфильд, в котором затрагиваются вопросы решения конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе нагорно-карабахского конфликта.

Как отмечается, в докладе ПА ОБСЕ выражается сожаление по поводу отсутствия прогресса в решении конфликта.

«Возвращение за стол переговоров необходимо во избежание военных столкновений в будущем. Стороны должны избегать принятия односторонних решений и действий, которые бы навредили переговорному процессу» - говорится в докладе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)