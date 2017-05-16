SOCAR пробурит 4 дополнительные скважины на морском месторождении

2017-05-16 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет добывать дополнительно около 116,8 тысячи тонн нефти и 14,6 миллиона кубометров газа ежегодно за счет бурения четырех новых скважин на морском месторождении "Гюнешли", говорится в сообщении SOCAR, размещенном на официальном сайте компании во вторник.

В связи с этим SOCAR успешно продолжает реконструкцию платформы №11 на месторождении.

"На сегодняшний день шахты и обсадные колонны четырех скважин установлены на проектной глубине. Начаты работы по цементированию, собран новый манифольдный блок, проведены технологические линии. Газораспределительная установка соединена с общей системой, и сейчас работы на объекте подходят к концу", - сказано в сообщении.

Ежесуточный дебет каждой скважины ожидается на уровне 80 тонн нефти и 10 тысяч кубометров газа.

В январе-марте 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,85 миллиона тонн нефти против 1,9 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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