Внесены изменения в закон «О религиозном вероисповедании»

2017-05-16 14:17 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждения изменения в закон «О религиозном вероисповедании».

Как сообщает АПА, председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов дал информацию о проекте, согласно которому Управление мусульман Кавказа, согласовавшись с соответствующими органами исполнительной власти, может дать разрешение на проведение религиозных обрядов и церемоний гражданам Азербайджана, получившим религиозное образование за рубежом. Таким образом, УМК получит новые полномочия.

В изменении предусмотрен запрет проведению религиозной пропаганды иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лишь приглашенных центром религиозных деятелей. Ранее существовал полный запрет.

Кроме того, в проекте отражено, что центр, согласовав с соответствующим органом исполнительной власти, может направлять граждан в зарубежные учебные заведения для получения религиозного образования, проводить обмен религиозных деятелей и заведений.

Проект будет принят после голосования.