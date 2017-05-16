Дмитрий Савельев: «Раз уж дело дошло до суда, то и разрешать именно эту конкретную ситуацию нужно в рамках российского законодательства»

2017-05-16 14:19 | www.apa.az | 3

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев прокомментировал АПА решение Верховного Суда РФ о закрытии Всероссийского Азербайджанского конгресса:





«15 мая произошла ликвидация по решению суда Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Ситуация крайне неприятная. Безусловно, нужно искать возможности подготовить качественную апелляцию и оспаривать такое решение в судебном порядке. Раз уж дело дошло до суда, то и разрешать именно эту конкретную ситуацию нужно в рамках российского законодательства. Но я хотел бы отметить такой момент – взаимоотношения между нашими странами и нашими гражданами – это ценность очень высокого порядка. И построенное и сохраняемое годами, десятилетиями и веками не должно пострадать в ситуации локальной. Если развернуть ситуацию не удастся – на мой взгляд, необходимо создать новую организацию, подойдя к ее созданию с точки зрения права со всей тщательностью, и восстановить деятельность общественного объединения азербайджанцев России в полном объеме. Уверен, что слаженной и качественной работы хотят все граждане и России, и Азербайджана, поскольку дружба между нашими народами остается базовой ценностью для всех нас».