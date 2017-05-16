Порошенко запретил на Украине «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»

2017-05-16 13:26 | www.oxu.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на украинский сайт «Вести», кроме того, будет заблокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса». Правда, это не будет касаться главной страницы поисковика.

Отмечается, что доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, которые были наложены на Mail.Ru Group. Соответственно, провайдеры также должны будут заблокировать доступ и непосредственно к сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

При этом, как пишет издание, украинские пользователи уже ищут возможности обойти блокировку этих сайтов.

A.M.