До конца года в Азербайджане ожидается трехкратный рост производства шелка – замминистра

2017-05-16 13:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года в Азербайджане ожидается примерно трехкратный рост производства шелка, сказал во вторник на пресс-конференции, посвященной открытию 23-ей азербайджанская международная выставки "Пищевая Промышленность" заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев.

Выставка пройдет с 17 по 19 мая 2017 года в Баку Экспо Центре.

По словам Гулиева, в настоящее время аграрное производство в Азербайджане демонстрирует высокие темпы роста. Наибольшая динамика роста прослеживается в сфере животноводства, хлопководства, шелководства, табаководства, производства зерна и во многих других отраслях сельского хозяйства.

"В частности, если в 2015 году в Азербайджане было произведено 236 килограммов шелка, то в 2016 году этот показатель составил 71 тонн. На этот год объем производства данной продукции в стране по нашим оценкам увеличится в два-три раза. Импортированные в Азербайджан коконы распределены среди 3013 производителей, проживающих в 739 селах, в 31-ом районе страны", - сказал Гулиев.

Это, по словам замминистра, позволит обеспечить материально свыше трех тысяч семей. Если в среднем каждая семья будет сдавать 200-300 килограммов шелка, то в сумме ежемесячный заработок одной семьи сожжет составить 1800-2700 манатов. Это, как сказал Гулиев, также относится и к сфере хлопководства, табаководства, и к другим направлениям сельского хозяйства.

Официальный курс на 16 мая составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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