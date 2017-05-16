Halyk Group продала облигации МБА на 15 млн. долларов

2017-05-16 14:25 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Информбюро, об этом заявила председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова. «Мы закрыли позиции ещё в конце 2014 – начале 2015 года без убытков, так как видели ухудшение ситуации. Наша политика риск-менеджмента не позволяет нам приобретать объём свыше 15% от всего размещения. При этом в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана, по моим данным, – свыше 50% от всей эмиссии этого выпуска. Для меня как для банкира и управляющего активами непонятно, как можно было покупать такие объёмы».

Заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Ертай Салимов уточнил, что Halyk Group инвестировала в бумаги МБА не более 15 млн. долларов, и вышла из них с профитом.

Отметим, что Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана вложил в облигации МБА почти 71,3 млрд. тенге (около 392 млн. манатов). Международный банк Азербайджана подал заявление о реструктуризации внешнего долга в суд Нью-Йорка.