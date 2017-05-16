Командир воинской части Армении будет уволен

2017-05-16 13:32 | www.oxu.az | 4

Командир воинской части Армении, где утонули трое военнослужащих, Геворг Мангасарян будет уволен.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет газета «Жоговурд».

Газета со ссылкой на достоверные источники сообщает, что в армии после последних инцидентов ожидаются увольнения: ряд командиров будут отправлены в отставку.

Как стало известно, 13 мая министр обороны Армении Виген Саркисян, обращаясь к случаям гибели военнослужащих, заявил, что строго накажет всех виновных.

A.M.