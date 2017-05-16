Завтра в Баку временами будет дождливо

2017-05-16 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду будет преобладать облачная погода, временами будет пасмурно, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможен дождь, ожидается также умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 18-22, в Баку ночью - 13-15, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится от 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

17-19 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, которые днем постепенно прекратятся. Временами туман. Ветер восточный.

Ночью 11-16, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)