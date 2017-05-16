Председатель НСТР: «Трансляция иностранных телеканалов в Азербайджане будет приведена в соответствие со стандартами»

2017-05-16 14:37 | www.apa.az | 3

«Принятие на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса законопроекта «О вещании кабельной сети» послужит еще большему развитию сферы кабельной сети».

Как сообщил АПА председатель НСТР Нушираван Магеррамли, новый проект будет регулировать отношения между абонентами и вещателями. По его словам, будет уделяться особое внимание безопасности национального рынка Азербайджана по кабельным сетям.

Н.Магеррамли отметил, что на зарубежных каналах, вещаемых по кабельной сети Турции, России, Казахстана и других стран, демонстрируются лишь рекламные ролики этих стран: «Ситуация на рекламном рынке Азербайджана сильно беспокоит нас. Если законопроект будет изменен, это принесет пользу и рекламному рынку».

Председатель НСТР добавил, что согласно новому законопроекту, вещание в Азербайджане каналов зарубежных стран будет соответствовать стандартам. Напомнив о том, что в России и Турции новостные каналы зарубежных стран функционируют только после прохождения регистрации, Н.Магеррамли подчеркнул, что это должно быть систематизировано и в Азербайджане. По его словам, новый закон будет регулировать это: «Есть причины, которые делают необходимым принятие закона «О кабельном вещании». Кабельное вещание – это вид телерадиовещания, которое начало функционировать с 90-х годов, однако развивалось очень слабо. При принятии закона «О телерадиовещании» существовала всего одна статья о кабельном вещании. Регулирование данной сферы проводилось на основании принятых Национальным советом телерадиовещания правил. Однако уже прошло много времени, и за последние 10 лет кабельное вещание получило большое развитие. Сделано много количественных и качественных изменений. В настоящее время в нашей стране функционируют 17 операторов кабельного телевидения. Они осуществляют вещание не только в Баку, но и в Гяндже, Мингячевире, Сумгаите. Кроме того, увеличилось число входящих в пакет каналов. Что же касается качественных изменений, создано новое поколение телевидения IPTV – новая форма вещания по телевидению. Все это сделало необходимым разработку закона «О кабельном вещании».