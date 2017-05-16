Закон об ограничениях использования сигарет принят во втором чтении

2017-05-16 14:44 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий».

Как сообщает АПА, информацию о законопроекте представил председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли. По его словам, законопроект состоит из 3 глав и 17 статей. В законопроекте перечислены ограничения в связи с использованием табачных изделий, кальянов и электронных сигарет в местах, где запрещено курение табака.

Курение запрещено в следующих местах

На территории различных учебных заведений (школы, средние специальные и высшие учебные заведения):

на территории учреждений спорта и культуры;

на территории оздоровительных учреждений, среди которых поликлиники, больницы, а также санатории;

на территории автозаправочных станций;

на рабочем месте и других рабочих зонах, на территориях организаций, управлений, учреждений вне зависимости от организационно-правовой формы;

в барах, ресторанах и кафе;

на детских площадках;

в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, музеях, библиотеках и лекториях;

неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;

в лифтах и на лестничных клетках в жилых домах, таксофонах;

в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, социальных услуг, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;



в подземных и крытых надземных переходах;

на станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров.

Руководители структур должны создать места для курения. На территориях, где запрещено курить должны быть установлены таблички с информацией о том, что они являются общественными местами, где курение запрещено (и на основании какого документа), знаки о запрещении курения, организовано информирование посетителей по местным радиоузлам. Отведенные под курение места должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм.

Законопроект был принят путем голосования во втором чтении.