Первоклассный старт летнего сезона: H20 Pool Opening Party – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-16 13:44 | www.oxu.az | 3

В эту субботу, 20 мая, отель Fairmont Baku, Flame Towers устраивает умопомрачительную вечеринку в Баку, в стиле эксклюзивных мероприятий, проводимых на лазурном побережье в Монако и Сан-Тропе. На торжественном открытии H20 pool bar & grill будет царить незабываемая атмосфера, сопровождаемая великолепной музыкой, и особенным меню, созданным специально для этого события, французским шеф-поваром Jeremy Cayron. Изысканные блюда, вдохновлённые всеми его путешествиями будут дополнены люксовой атмосферой распитого шампанского и эксклюзивного месторасположения открытого бассейна.

Вечер знаменован списком известных имён из мировой индустрии музыки, возглавляемый DJ Malinovskaya из Украины. Красавица с историей модели в прошлом, с лёгкостью заполняет данс-пол в известных клубах по всему миру.

Таким образом H20 pool bar & grill начинает серию летних вечеринок по weekend-ам, которые на долго останутся у вас в памяти. Количество мест ограничено!

Для дополнительной информации и резервациям :

baku@fairmont.com | +99455 5050419

A.M.