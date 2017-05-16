"Королевская корова" от грузинских актеров в Баку (ФОТО)

2017-05-16 13:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя с гастролями выступит коллектив Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли пройдут 19-22 мая. Труппа грузинского театра представит вниманию юных бакинских зрителей спектакль "Королевская корова".

Режиссер-постановщик спектакля – Гурам Брегадзе, художник-постановщик – Ломгул Мурусидзе, хореограф – Гия Маргания, музыкальное оформление – Зураб Ингороква.

В постановке заняты Сергей Шведков, Тамара Цквитинидзе, Нино Мумладзе, Ден Хлыбов, Анна Лежава, Эдмон Габедава, Алексей Лобов, Николай Доний, Леван Гвазава.

(Автор: Джани Бабаева)