В программу Исламиады нужно включить конный спорт и стрельбу из лука – глава делегации

2017-05-16 13:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В программу следующих Игр исламской солидарности нужно включить конный спорт и стрельбу из лука, сказал Trend глава делегации Нигера на Исламиаде в Баку Мустафа Маи.

«Во многие исламских странах хорошо развит конный спорт, но, к сожалению, соревнования по конным видам спорта нет в программе Исламиады. Кроме того, спортсмены многих исламских странах хорошо стреляют из лука. Было бы хорошо, включить эти виды спорта в Игры», - сказал Маи.

Глава делегации Нигера отметил, что проведение Игр исламской солидарности очень важно, потому что они дают возможность людям из мусульманских стран собраться вместе, пообщаться, посоревноваться, подружиться и стать ближе.

Маи сообщил, что из Нигера на Исламиаду в Баку приехало четыре атлета, которые участвуют в соревнованиях по дзюдо, тхэквондо, каратэ и борьбе. По его словам, Нигер особенно силен в тхэквондо. Он напомнил, что на Олимпиаде-2016 году в Рио-де-Жанейро нигерийский тхэквондист Абдулзарак Иссуфу Абдулразак вышел в финал, где проиграл азербайджанцу Радику Исаеву и в результате получил серебро.

«Организация Игр в Баку очень хорошая. Наши спортсмены очень довольны условиями проживания, тренировочными залами», - сказал Маи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)