МИД: «Ликвидация ВАК может негативно отразиться на посреднической роли России в нагорно-карабахском конфликте»

2017-05-16 14:50 | www.apa.az | 3

«Ликвидация Всероссийского Азербайджанского Конгресса по иску Министерства юстиции Российской Федерации на фоне политики Президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя решение о ликвидации ВАК.

Он отметил, что эта организация принимала активное участие в общественно-политической жизни России, играла эффективную роль в диверсификации азербайджано-российских отношений и развитии межрегионального сотрудничества. Представители Конгресса неоднократно награждались высшим руководством России: «Всероссийский Азербайджанский Конгресс существовал как организация, объединяющая другие многочисленные этнические и национальные меньшинства, проживающие в России. Конгресс как неправительственная организация был создан на основании законов России и в соответствии с ними. Наряду с Конгрессом, в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, в том числе Союз армян России. В отношении к неправительственным организациям национальных меньшинств в политической плоскости, мы расцениваем такую дискриминацию против Конгресса как недружественный шаг. Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях. В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности. Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление».



Официальный представитель МИД сказал, что подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджанско-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям: «Российская Федерация, как один из основных посредников в процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в течение многих лет, взяла на себя важные обязательства. Добросовестное выполнение этих обязательств в то же время требует, чтобы в вопросе урегулирования межнациональных отношений был сохранен баланс, не был нарушен принцип справедливости.



Ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России может восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».