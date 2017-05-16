В Азербайджане предлагают восстановить смертную казнь

2017-05-16 13:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возможно восстановление смертной казни за особо тяжкие преступления, считает депутат Гудрат Гасангулиев.



По словам депутата, несмотря на то, что Азербайджан присоединился к Международной конвенции о правах человека и основах свобод, следует принять во внимание, что страна находится в состоянии войны.



Депутат попросил рассмотреть этот вопрос в профильных комитетах.



"Последние события, которые произошли в Тертерском районе, еще раз показали, что мы можем внедрить смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства", - сказал Гасангулиев.

В начале мая Служба государственной безопасности Азербайджане выявила группу военнослужащих и других гражданских лиц, передававших военную секретную информацию разведывательным и специальным органам ВС Армении. В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий были предотвращены провокационные и террористические акты, планируемые в общественных местах города Баку. Привлеченные к секретному сотрудничеству группа военнослужащих и гражданских лиц были привлечены к уголовной ответственности, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Азад Гасанли)